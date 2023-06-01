料金の安さに定評のある楽天モバイルですが、安いのは、データ通信だけではありません。Rakuten Linkを使った通話料やSMSも無料になるのが同社の魅力。完全通話定額のオプションに入る必要がなく、従量制での料金もかからないため、他社のような料金プランのリストに現れない“隠れコスト”も抑えることができます。 4月には、音声通話の品質も改善しており、より音がよくなっているほか、Rakuten Link側でのノイズ