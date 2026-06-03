アストン・ヴィラのオーナーである『V Sports』が、リーグ・ドゥ（フランス2部）のFCアヌシーの株式を取得した。エジプトの大富豪ナセフ・サウィリス氏、アメリカの大富豪ウェス・エデンス氏、アメリカの投資会社『アタイロス』が共同経営者を務める『V Sports』は2018年に設立。その後、同社はポルトガル1部のヴィトーリアSC、スペイン4部のレアル・ウニオンの少数株主として経営に参画している。そんななか、新たに経営