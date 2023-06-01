3日、クウェート市のクウェート国際空港で、イランの攻撃により損壊した天井を示す人（ソーシャルメディアの動画から、ロイター＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】米中央軍は2日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡に近いイランのケシム島にあるイラン軍の地上管制施設を攻撃したと発表した。「自衛」目的とし、イランの弾道ミサイルや無人機も撃墜したと言及。再び両者の応酬となった。ペルシャ湾岸のクウェート外務省は3日