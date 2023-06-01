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【BRICKROID マジンガーZ】 2026年6月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID 機械獣セット(1)】 2026年6月 発売 価格：3,850円 グッドスマイルカンパニーが贈る新たなコレクションロボットシリーズ「BRICKROID（ブリックロイド）」にスーパーロボットの金字塔『マジンガーZ』が登場。 BRICKROID マジ