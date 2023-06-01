【Amazon：Shark掃除機 セール】 開催期間：6月4日0時～6月14日23時59分 「EVOPOWER SYSTEM NEO」（Amazon.co.jp限定モデル） Amazonにて、Shark（シャーク）の掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月14日23時59分まで。 期間中、コードレススティッククリーナー「EVOPOWER SYSTEM NEO」（Amazon.co.jp限定モデル）、自動ゴミ収集ドック