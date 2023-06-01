【Amazon：アンカー ロボット掃除機】 期間：6月4日0時～6月10日23時59分 「Eufy Robot Vacuum Omni C28」（ブラック） Amazonにて、Anker（アンカー）のロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。 今回、こびりついた汚れにも対応する幅広いローラーモップを備え、モップの洗浄から乾燥まですべて自動で完結する2026年最新モ