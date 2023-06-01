【Amazon：「Wave Alpha」セール】 開催期間：6月4日0時～6月17日23時59分 Amazonにて、LEATHERMAN (レザーマン) のマルチツール「Wave Alpha」がセール価格で販売されている。期間は6月17日23時59分まで。 本製品は、再設計により使い勝手がさらにアップし、片手でスムーズに開閉可能。閉じるとコンパクトになり、ポケットから素早く取り出すこともでき