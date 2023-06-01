川崎Fが、8月に開幕する26〜27年シーズンに向け、ベルギー1部シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟（34）の獲得に乗り出していることが3日までに明らかになった。22年W杯カタール大会後に川崎Fからアルラヤン（カタール）に移籍した谷口は24年夏にシントトロイデン入り。その1年目に左アキレス腱断裂の重傷を負ったが、今季は主将として公式戦38試合に出場し上位プレーオフ3位で来季欧州リーグ予選出場権獲得に貢献した。川崎