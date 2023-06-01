日産自動車は3日、英国中部サンダーランド工場で、中国自動車大手の奇瑞汽車（チェリー）の乗用車を受託生産することを検討していると発表した。2027年度の生産開始を目指す。生産台数を増やし、低迷する稼働率の向上を目指す。チェリーの現地法人と覚書を結んだ。工場には二つの生産ラインがあり、電気自動車（EV）の新型「リーフ」など3車種を生産している。日産車の生産ラインを一つに集約し、別のラインでチェリーの車種を