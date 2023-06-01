匿名・流動型犯罪グループとみられる10代4人が逮捕された大阪府内の店舗窃盗事件で、府警は3日、窃盗容疑などで職業不詳藤原朋輝容疑者（28）を逮捕した。指示役の1人とみて、府警が公開手配で行方を追っていた。