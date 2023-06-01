【Amazon：HTC VRヘッドセット セール】 セール期間：6月4日0時～6月11日23時59分 「VIVE Focus Vision」と「VIVEフェイシャルトラッカー」のセット Amazonにて、HTCのVRヘッドセットなどがセール価格で販売されている。セール期間は6月11日23時59分まで。 期間中は、ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリ