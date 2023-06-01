【Amazon：FOSSiBOT SIMフリースマートフォン セール】 セール期間：6月4日0時～6月17日23時59分 「FOSSiBOT F112 Pro 5G」ブルー Amazonにて、FOSSiBOTのSIMフリースマートフォン「F112 Pro 5G」がセール価格で販売されている。セール期間は6月17日23時59分まで。 「F112 Pro 5G」は、6.88インチのHD+IPS大型ディスプレイを