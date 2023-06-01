ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村２」は３日、予選最終日の３日目が行われた。田中駿兵（２３＝徳島）は３日目、前半４Ｒは４コース、後半１０Ｒは６コースからまくり差して快勝。予選ラストで連勝を飾ってＶ戦の白いカポックを引き寄せた。相棒５９号機は今節が初下ろし。「ターン回りは重くていいとは言えない。握って回る分には返ってくるけど、道中の回転の上がりは悪い」と、仕上がりにはまだま