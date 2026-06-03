米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-797.4万（4億3371万） ガソリン＋336.4万（2億1496万） 留出油 +150.2万（1億0230万） （クッシング地区） 原油-58.3万（2244万） ＊（）は在庫総量