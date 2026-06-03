２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」に展示された八乳禽鳥博局文鏡（後漢）。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月3日】中国天津市の天津鼓楼博物館で「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡展」が開かれている。前漢から明清時代までの銅鏡106点を展示。中国の銅鏡の歴史を体系的に紹介している。（記者/周潤健）２日、天津鼓楼博物館「鏡鑑清風―天津市文物交流センター所蔵銅鏡