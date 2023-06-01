1人の女性が、生涯に産む子どもの数をあらわす「合計特殊出生率」が2025年1.14となり、これまでで最も低くなりました。厚生労働省によりますと、2025年に国内で生まれた日本人の赤ちゃんの数は67万1236人でした。前の年から1万4900人余り減り、10年連続の減少となったほか1899年の統計開始以来最も少なくなりました。また、1人の女性が生涯に産む子どもの数をあらわす、合計特殊出生率は1.14で、0.01ポイント低下し過去最低になり