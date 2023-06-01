巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の死去から１年にあたる３日に「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」として東京ドームで行われたオリックス戦は、その功績を振り返る演出に彩られ、ファンらが在りし日の長嶋さんの雄姿に思いをはせた。イニング間の大型ビジョンでは「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」という問いに対する、ゆかりの人の回答が映し出された。長嶋さんとの「ＯＮコンビ」で一時代を築いたソフトバンクの王貞