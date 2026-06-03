タレントの重盛さと美（３７）が５月２８日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「好きですか？」とつづり写真を複数枚投稿。舌をペロリと出す様子や、キス顔のドアップショットを複数枚公開した。この投稿にファンからは「可愛すぎて滅」「ドアップでこの可愛さ」「なんで見る度に若返ってますのん」「逆年齢詐称だな」「心臓に悪いいいいい」「独り占めしたくなる」といったコメントがあがった。