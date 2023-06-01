東京・渋谷区神宮前で起きた傷害事件で、警視庁は50代の男を緊急逮捕しました。警視庁によりますと、午後9時半ごろ、渋谷区神宮前で「血を流していた男性が走っていた」などと通行人から110番通報がありました。けがをした人は男性で、頭とお腹から血を流していて重傷とみられ、病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。男性は「知人とトラブルになってやられた」などと話しているということです。警視庁はその後、午