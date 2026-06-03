停戦協議が停滞する中、アメリカとイランによる攻撃の応酬が続き、クウェートではイランの攻撃により1人が死亡しました。火災が起きているのはクウェート国際空港です。クウェート軍は3日、イランから発射された弾道ミサイル13発とドローン17機を迎撃したと発表しました。この攻撃でクウェート国際空港などが被害を受け、1人が死亡、少なくとも63人が負傷しました。これに先立ち、アメリカ軍は2日、イランに向かうボツワナ船籍の石