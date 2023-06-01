【FRIDAY 6月19日合併号】 6月4日 発売 価格：620円 【拡大画像へ】 講談社は「FRIDAY 6月19日合併号」を6月4日に発売した。価格は620円。 表紙と巻頭グラビアは、Mリーグ「BEAST X」で活躍中の中田花奈さん。8月25日に発売予定の3rd写真集より先行スペシャルカットを10ページにわたって紹介する。 撮影の舞台はベトナム。美しいビーチでの開放感