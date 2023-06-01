ライトノベルレーベル・ダンガン文庫、およびコミックレーベル・ダンガンコミックスの公式サイトが大幅リニューアルされた。 【写真】BookBase社長兼「ダンガン文庫」編集長の近藤雅斗 ダンガン文庫は、「読者の心を『撃ち抜く』弾丸を放つ新時代のレーベル」として2024年1月に株式会社BookBaseから始動。電子書籍を中心に展開を続けてきた。同レーベルの『迷宮クソたわけ』は、宝島社『この