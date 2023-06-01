布袋寅泰が、アーティスト活動45周年記念ツアー『HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS”STAY WILD TOUR』を開催する。 （関連：布袋寅泰、奥田民生、宮本浩次……歳を重ねてもなお精力的に活動の幅を広げ続けるアーティストたち） 本ツアーでは、9月5日、6日の群馬 高崎芸術劇場 大劇場を皮切りに、全国21カ所27公演をまわる。タイトルに“STAY WILD”を掲げ、さらなる高みへと突き進む布