【eFootball Kick-Off!】 6月4日 発売 価格：3,850円 コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、Nintendo Switch 2用サッカーゲーム「eFootball Kick-Off!」を6月4日に発売する。価格は3,850円。 本作は、「ウイニングイレブン」シリーズから進化した「eFootball」シリーズとして初のSwitch2向け新作サッカーゲーム。自分だけ