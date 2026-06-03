岩手県一関市は、JR一ノ関駅東口のNECプラットフォームズ一関事業所跡地（一関市柄貝）再開発で、市の第三セクター・一ノ関駅東口まちづくり会社が進めている事業者公募の中止を決めた。物価高騰や資材調達の不透明さなどから駅前空洞化を打開する構想が上がっていないためで、再公募をせずに一から計画を見直す。【こちらも】徳島県の新ホール事業者再公募、応募なく中止に事業費抑制が影響か開発予定地は、2019年に閉鎖さ