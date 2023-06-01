５月３１日に活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の櫻井翔（４４）が、４日から「リクナビＮＥＸＴ」の新テレビＣＭに出演する。櫻井は、転職情報サイト「リクナビＮＥＸＴ」のイメージカラーが赤色であることから「自分も長く（嵐でメンバーカラーの）赤を背負って活動してきたので“赤”がつないだ縁だと思っています」と運命を感じた様子。もしも別の仕事に挑戦するなら何に興味があるかを聞かれ「美術館の学芸員に憧れます