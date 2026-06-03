『行方不明展』『恐怖心展』を手掛けた株式会社闇の新作ホラー体験型展覧会『記憶汚染展』が開催決定。期間は８月２日（日）〜 ９月６日（日)、会場は東京都渋谷区のBEAMギャラリー。『記憶汚染展』は来場者の“記憶”を揺さぶる展覧会。パンダの尻尾は本当に黒か？肖像画でベートーヴェンが握っていたのは羽ペンだったか？「ヴィーナスの誕生」で女神が乗っていたのは二枚貝だったか？多くの人が存在しない記憶を信じ込む「