俳優の櫻井翔が、4日から放送される転職情報サイト『リクナビNEXT』の新CMに出演する。同CMへの出演が「運命的」だと話す櫻井が、“もやもや解消法”や“今、転職するなら？”に回答。新しい環境へ挑戦する人たちへのメッセージを送った。【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔今回の新CMでは、櫻井が転職を検討する人の不安に寄り添う優しく温かい表情や、桜井自身も驚いた“人力で動かす巨大セット”の迫