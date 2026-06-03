モデルでプロ雀士の岡田紗佳が５月３１日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。「見下ろされたい？？？？？」と投稿。花柄のタイトなノースリーブドレス姿で、挑発的な表情を浮かべ、ポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「上からさやか様」「たまらん」「心を撃ち抜かれた」「役満役満♥」「最近ビジュアル更に上がってる」といったコメントがあがった。