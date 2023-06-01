声優の梶裕貴が出演するアース製薬のオリジナル恋愛シミュレーションゲーム『ごきげんラブリーデイズ』（通称“ごきラブ”）が4日、特設サイトで公開された。本作で梶は1人4役を演じる。【画僧】ヤバすぎる（笑）梶裕貴が1人4役演じた恋愛ゲームの不穏すぎる画面本企画は、アース製薬が制定した6月4日「虫ケア用品の日」に合わせ、家中のゴキブリをまるごと駆除・予防できる手軽な1プッシュ式スプレー「アースゴキッシュ スッ