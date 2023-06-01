テレビアニメ『テニスの王子様』が10月で放送開始から25周年を迎える。これを記念し、キービジュアルとロゴが公開された。【写真10枚】記者赤点！難問で解けず…『テニプリ入学試験』の問題用紙キービジュアルには、越前リョーマや手塚国光などキャラクターたちがずらりと並び、円陣を組んでいる。その中央には「25th ANNIVERSARY THE PRINCE OF TENNIS THE ANIMATION」の文字が記された。25周年イヤーとして、2027年12月末