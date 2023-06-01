櫻井翔（44）が、4日から順次放送される「リクナビNEXT」の新CMに出演する。「嵐」のグループ活動終了後、個人初のCM。「『リクナビNEXT』のカラーが“赤”だと聞いて、自分も長く（メンバーカラーで）赤を背負って活動してきたので、“赤”がつないだ縁だと思っています」と思わぬ共通点も。「運命的」と出演を喜んだ。CMは転職を検討する人を後押しする内容。自身が挑戦してみたい仕事は「全くできないという意味で、美術館の