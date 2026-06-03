食料品の消費税減税をめぐり、政府内で、来年4月から税率を1%に引き下げる案が有力となっていることが分かりました。きょうの国民会議で政府が示した調査結果によると、消費税率をゼロにする場合はレジの改修に1年程度かかる一方、1%への引き下げであれば半年以内に対応可能だということです。実務者会議は今月中に中間とりまとめを行う予定で、高市総理はこれを踏まえ、月内にも最終判断する見通しです。