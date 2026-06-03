ボートレース宮島のＧＩ「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」が４日に開幕する。井上遥妃（２３＝徳島）が前検好感触をつかんだ。「最近の中ではいい体感。起こしの反応はいい。直線の重さが気になる」と笑みもこぼれた。ＳＧ初挑戦となった前節の浜名湖オールスターでは舟券絡みなしと悔しい結果に終わった。ＧＩ・３節目となるが周年記念は初参戦。オールスターでは支部を問わず先輩レーサーからアドバイスをもらう