ソフトバンクは３日の中日戦（バンテリン）に延長１１回の末に８―５で競り勝った。４時間３９分に及ぶ激闘を制し、今季最長の６連勝でパ２位に浮上。得意の交流戦で白星を量産し、貯金を今季最多の７とした。４点差をひっくり返しての価値ある逆転勝利に喜びもひとしおだったが、小久保監督が思わず表情をくもらせる事態も起きた。「５番・捕手」で出場した山本祐大捕手（２７）が７回の第４打席で代打を送られ、途中交代。い