ボートレース宮島のＧＩ「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」が４日に開幕する。瓜生正義（５０＝福岡）が前節Ｖの５４号機を手にした。渡辺和将とのコンビで１０戦７勝３着２本突っ走ってＶ。瓜生も特訓で「伸びは分が良さそう。回ってないけど、このままでもレースに行けそう」と確かな手応えをつかんでいた。当地は３Ｖ。２０１７年５月にはＧＩ・６３周年記念を制した実績もある。２３回目のＧＩＶへ視界良好だ。