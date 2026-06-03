去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は、前の年から1万4937人減って67万1236人となりました。10年連続の減少で、1899年に統計を取り始めてから最も少なくなっています。また、1人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す「合計特殊出生率」は、1.14となりました。こちらも1947年の統計開始以降、最も低くなっています。