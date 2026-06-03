「再生回数を増やしたかった」。はま寿司で迷惑行為の動画を撮影し、SNSに投稿した男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）。先月27日、埼玉県内の「はま寿司」の店舗で、注文したマグロの寿司に食器用洗剤のような液体をかける様子を撮影し、SNSに動画を投稿して、店側の業務を妨害した疑いがもたれています。調べに対し新西容疑者は容疑を認めたうえで、「SNSの再生回数