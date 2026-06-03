◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日５―８ソフトバンク＝延長１１回＝（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後、７回２死の打席で代打を送ってベンチへと退いた山本祐大捕手について言及した。「５番・捕手」で出場し、３打数１安打１打点。指揮官は、左手首を痛めていたことを明かし「ちょっと心配ですね」と表情を曇らせた。「病院に行っています。（出場可否については）検査結果が出てから」と