【ヨハネスブルク＝高木文一】ロイター通信によると、エボラ出血熱の感染が疑われる米国人を隔離する施設を米国がケニアに設置する計画について、ケニアの裁判所は２日、計画の一時停止措置を３週間延長するよう命じた。ケニア政府に対しては、計画に関する米政府との合意内容の開示を命じた。米政府は５月２８日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などでエボラ出血熱が流行していることを受け、感染の疑いがある米国人をケニア