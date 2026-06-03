【ヨハネスブルク＝高木文一】ロイター通信によると、エボラ出血熱の感染が疑われる米国人を隔離する施設を米国がケニアに設置する計画について、ケニアの裁判所は２日、計画の一時停止措置を３週間延長するよう命じた。ケニア政府に対しては、計画に関する米政府との合意内容の開示を命じた。米政府は５月２８日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などでエボラ出血熱が流行していることを受け、感染の疑いがある米国人をケニア
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 2. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 3. 大学生暴行死「強盗致死が成立」
- 4. 工場に居座るクマ「麻酔を相殺」
- 5. 木村拓哉が迎え舌封印 批判意識?
- 6. 老後不安「NISAより先にこれ」
- 7. 広島の高校 サングラスを導入
- 8. 渋谷区で「男性が血を流しSOS」
- 9. 夏菜「事務所に別れさせられた」
- 10. 合計特殊出生率 過去最低を更新
- 1. 高校生の自転車衝突 女性が重体
- 2. 「怒られ刺した」上司を殺害か
- 3. 大学生暴行死「強盗致死が成立」
- 4. 工場に居座るクマ「麻酔を相殺」
- 5. 老後不安「NISAより先にこれ」
- 6. 広島の高校 サングラスを導入
- 7. 渋谷区で「男性が血を流しSOS」
- 8. 合計特殊出生率 過去最低を更新
- 9. 生存確認で25歳女性の胸舐めた
- 10. スカート内盗撮か 62歳大学教授
- 1. 進次郎氏の「タメ口感謝」に賛否
- 2. 断水時にトイレの水を流す方法
- 3. さかなクン「ちいかわ」にハマる
- 4. 22歳娘の暮らしに50代母ショック
- 5. スシロー ソロ活層から改悪指摘
- 6. 電車の迷惑男性を動揺させた武器
- 7. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 8. 政府、ガソリン補助金縮小へ
- 9. 進次郎氏の「強い言葉」に驚き
- 10. 少子化なのに伸びた産院グループ
- 1. 「美女と野獣」主題歌歌手が死去
- 2. 「GitHub」新料金に「うげぇ」
- 3. 豪コンサート 客が代演し救う
- 4. 韓グループ元メンバー私生活疑惑
- 5. トラック衝突 韓で配信中に死亡
- 6. バスにウ軍が無人機攻撃 7人死亡
- 7. ノルウェー沖で18世紀沈没船発見
- 8. 自転車で国土縦断中に…惨事 韓
- 9. 独人「日本で衝撃を受けたこと」
- 10. 温州市トップ、汚染河川見て「環境局長が泳いで成果示せ」＝中国
- 1. 子は開成中 親は中学受験の経験0
- 2. 仕事選びで重要視する条件 調査
- 3. AI検索のニュース拒否規制へ 英
- 4. キオクシアの時価総額45兆円超に
- 5. 住民税非課税世帯だと医療費や保険料が安くなると聞きました。「給付金」以外にも何かメリットがあるのでしょうか？
- 6. まもなく米週間石油在庫統計の発表
- 7. Makuake Sherwood薪ストーブ登場
- 8. 大手企業の面接官が唸った回答
- 9. 仕事に一途で…夫婦が後悔語った
- 10. 【グローバル人材育成を加速】英国名門大学群「ラッセルグループ」への進学を優位に実現！京進の海外進学準備校、世界ランク上位校への「合格戦略」を説く特別セミナーを開催
- 11. 月15万円あれば十分→甘かった
- 12. 日テレ プラごみをどう処分する?
- 13. キツい企業に若者が入社する理由
- 14. 米経済指標【製造業新規受注】
- 15. 「TOPIX先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万6547枚
- 16. 日経225オプション7月限（3日日中） 3万6500円プットが出来高最多563枚
- 17. ＜個人投資家の予想＞ 01月12日 00時
- 18. 障害厚生年金の受給額をチェック
- 19. 『TIGORA by BEAMS DESIGN』から新作スポーツウェアが発売 夏のアクティブシーンを快適に楽しめる、速乾性・通気性に優れたアイテムが登場
- 20. “サクッ”とろける夏のご褒美！嵜本の“ひんやりスイーツ”「パイ・シューアイス」新発売です。
- 1. 「幼稚すぎる40代男」意外と多い
- 2. 握るように持つから使いやすいUSB接続垂直型RGBエルゴノミクスマウス
- 3. カメラ映像をAIが解析、業種別AI活用事例 〜事故や犯罪の防止、交通量調査や来店客分析などの事例を紹介「NVIDIA IVA Summit」
- 4. 人気ポルノサイトのxHamsterに「同意なしで投稿された全ての素人動画を削除せよ」との裁判所命令が下る
- 5. スタバ新作、春に癒しをチャージするビバレッジ二つ 3月13日から発売
- 6. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 7. CIOが体験型イベント・オフ会を原宿で開催へ、7月2日～5日
- 8. 下品な"Google翻訳"に仰天
- 9. カロリー検索携帯サイト「カロリー大辞典」 提供開始 日本最大級の10000件を公開
- 10. エプソン、世界初のシースルーモバイルビューアー「MOVERIO」を発売
- 11. ついに人工知能搭載の「セックスドール」登場、さらにVRヘッドセットで理想の相手に触れる機能も
- 12. 「Google翻訳」がスマホをかざすだけで文字を自動認識して翻訳する仕組みとは？
- 13. 最新ロッカー Suica対応で便利に
- 14. 2万9900円で質感高いメタルボディーになったSIMフリースマホ「FREETEL SAMURAI REI」の指紋認証を試してみた！iPhone 6sとの速度の違いも動画で紹介【レビュー】
- 15. パーツを組み合わせて自分好みの形にカスタマイズ可能なゲーミングマウス
- 16. アップル ペンシルの実力を紹介
- 17. マグネット装着型VRゴーグルが登場
- 18. iPhoneやiPadに繋ぐだけですぐに使えるLightning有線キーボードが登場【今週のまとめ】
- 19. オーディオテクニカが新製品発表会を開催！ フルデジタル伝送BluetoothヘッドホンやIMシリーズ後継のイヤホンなどを一挙発表
- 20. スキー・スノボ動画を自分目線で撮影できるフルHDカメラ搭載スキーゴーグル
- 1. 阿部氏の後継者候補 現役選手か
- 2. 日本代表のユニに「一部誤植」
- 3. ド軍で「おにぎり」が人気沸騰中
- 4. ボクサー 杉田ダイスケさん死去
- 5. 阪神・森下が挑発か…行為に波紋
- 6. MLBの村上宗隆が離脱 波紋呼ぶ
- 7. 大谷翔平 試合後に「特別瞬間」
- 8. 阪神・小幡 先発も痛恨のW失策
- 9. J1川崎 谷口彰悟に復帰オファー
- 10. ド軍は驚異の「+127」で首位独走
- 11. 大谷 MVP模擬投票で圧倒的支持
- 12. 米誌選出の大谷 新たな顔に
- 13. 巨人・戸郷が危険球退場 騒然
- 14. ヤ軍の主砲不在 敗戦以上の打撃
- 15. 日本ハム・新庄剛志監督 敵地カープファンに異例のお願い「この真っ赤に染まったスタンドが…」
- 16. アーセナルからマンチェスター・シティへ。「ライバル間で直接移籍したスター」6名
- 17. ドジャース右腕が見せるガチの「ポケモン愛」 リュックに潜む「バンギラス」と毎日共に球場入り マウンドとの衝撃ギャップ
- 18. 【バレーボール】大麻逮捕・佐藤駿一郎容疑者が所属したウルフドックス名古屋 薬物検査の結果を公表
- 19. ふざけるな 前代未聞の誤審発生
- 20. 神戸・佐々木 手術を受け成功
- 1. 木村拓哉が迎え舌封印 批判意識?
- 2. 夏菜「事務所に別れさせられた」
- 3. 安藤美姫 娘に「父親」隠さず
- 4. 堀江氏 SUSURUの食レポに激怒
- 5. 34歳美人社長「絶対レス」の理由
- 6. ミスド「もっちゅりん」本日発売
- 7. 阿部氏復帰を願う会 署名提出へ
- 8. キャバ嬢 マンジャロめぐり謝罪
- 9. 二宮 東京D公演翌日に相葉と遭遇
- 10. 伊藤英明が財務相と対談「残念」
- 1. 「もっちゅりん」トレンド1位に
- 2. 非常識な母親を…一喝した救世主
- 3. 今すぐ【セブン-イレブン】へ走れーーーッ♡ 食べたら沼？！「新作スイーツ・アイス」
- 4. 3COINS公式「再入荷グッズ」紹介
- 5. 目からウロコ 今の婚約指輪事情
- 6. 子どもを預かったら泥沼化！「もう断ろう」と決意した直後 → 夜逃げ同然で消えた『隣人夫婦の正体』
- 7. 低身長さんにオススメ GUパンツ
- 8. モス新作 おすすめメニュー紹介
- 9. 【明日の運勢】6月4日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！
- 10. 血の気が引く内容。夫のスマホに映るのは、知らない女と恋愛しているメッセージ／腐りゆく家族（9）
- 11. 寝姿も超キュート！ウリボー似のクビワペッカリーの赤ちゃんが話題
- 12. デート誘うなら 落語がおすすめ
- 13. じゃあ、標準語でなんていうのさ！北海道弁から翻訳しにくい方言5つ
- 14. 女性から排除される中年童貞激増
- 15. 紗栄子「大好き」ツヤ＆ふっくら感が叶う愛用リップティント
- 16. 「サンダル履くとすぐ疲れる」って人に！【グローバルワーク】週7で頼りたい「楽ちんサンダル」
- 17. コストコのマニアイチオシ大容量
- 18. 0歳児の間に絶対やるべきこと
- 19. 【松のや】33％オフは残り約10万食！公式Xがお得なクーポンの延長を発表
- 20. 【セリア】の「110円便利グッズ」が超優秀！「見つけたら即買いがおすすめ」の声も