いよいよ6月4日（現地時間3日、日付は以下同）に開幕する「NBAファイナル2026」。サンアントニオ・スパーズとニューヨーク・ニックスによる頂上決戦を前に、シリーズの行方を左右するかもしれない“隠れたキーマン”に注目が集まっている。 その人物とは、現在ニックスに所属し、今シーズンの2月中旬までスパーズに在籍していたジェレミー・ソーハンである。