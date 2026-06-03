ボートレース宮島のＧＩ「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」が４日に開幕する。新田泰章（３９＝広島）が地元ＧＩで台風の目になりそうな予感だ。手にした６７号機の前操者は強烈な伸び型を駆使して話題を集める田上凜。「田上さんを尊重してチルトは３度のまま。自分では伸びているか分からなかったけど、他の選手からは少し伸びていると言われた。ターンに関しては止まっている感じ」と不安の面も口にするが、やはり