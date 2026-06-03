「めっちゃ連絡来た」シンガーソングライターのキタニタツヤが、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00〜28:30)終了発表の反響を明かした――。キタニタツヤ○「ニッポン放送ともめてる」憶測を危惧5月25日深夜の同番組で、キタニは、6月末での番組終了を発表。「精神や体力面でも、なかなかの負荷」と胸中を語り、鼻の手術を受けることも明かした。発表から1週間経った1日深夜の放送では、「