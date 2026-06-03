松村北斗が主演を務める7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、純愛と狂気が交錯するティザー映像が公開された。【写真】佐々木希・水野美紀・石黒賢、『告白−25年目の秘密−』出演決定本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名