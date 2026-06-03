◇交流戦ソフトバンク8―5中日（2026年6月3日バンテリンドーム）ソフトバンク小久保裕紀監督（54）が、3日の中日戦で途中交代した山本祐大捕手（27）の現状を明かした。同戦後に「ちょっと心配。検査結果が出てから。左手首らしいが、どこで（痛めた）かは分からないんです」と話した。5月中旬にDeNAから交換トレードで加入した山本祐は中日戦で今季初めて5番に入って、2試合ぶりのスタメンマスクだった。ただ、7回2死で