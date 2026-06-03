演歌歌手の三山ひろし（４５）が３日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで「三山ひろしコンサート２０２６〜スーパービタミンボイス〜」を開催した。毎年恒例となるリサイタル公演。デビュー日である６月３日にパワーアップした歌声を詰めかけた１８００人のファンに届けた。この日は６月２４日リリースの新曲「鳴門海流」も歌唱した。「生きていく上で精いっぱい生きる、１００％力を込めて毎日を生きる男気