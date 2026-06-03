◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）緊急登板した巨人・森田駿哉投手が４回１／３を３失点。終盤の劇的逆転勝利へ望みをつないだ。この日の先発、戸郷が２回先頭・紅林の頭部に死球を当て、わずか１４球で危険球退場。「翔征もすごく立ち上がりがよかったので、きょうも（登板は）ないかなと思っていた。まさかという感じだったんですけど、しっかりと１人目からある程度自分のボール