５月２６日、上虞博物館で青磁を見る人たち。（紹興＝新華社記者／魯鵬）【新華社紹興6月3日】中国の青磁発祥地の一つ、浙江省紹興市上虞（じょうぐ）区はここ数年、青磁文化の伝承、発展に向けた政策を打ち出している。学術共同研究の深化、国際的な陶芸交流や体験学習プログラムの展開、担い手の共同育成などの措置を通じ、青磁産業の質の高い発展を図っている。５月２６日、上虞博物館で青磁を見る人たち。（紹興＝新華社記者