日本テレビ水曜ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』第9話で、物語はいよいよ最終章へ。これまで避けてきた父・英介（石橋凌）との関係に、ルナ（波瑠）が向き合う時が近づいてきた。 参考：名探偵の“謎解きルーティン”はなぜ必要？『LOVED ONE』『月夜行路』の意外な共通点 母・美里（石野真子）から依頼されたパソコンのパスコード解読は、夏目漱石ゆかりの地や古書店、専門家を巡っても