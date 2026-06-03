6月10日は全品半額！ 「セブン‐イレブン」で「すいかスムージー」など充実の5種を味わうお得なセールが開催「セブンイレブン」は、2026年6月10日の「スムージーの日」に合わせて、全国の店舗にて『セブンカフェ スムージー』が全品半額となる1日限定のセールを開催します！急速凍結した果物や野菜を専用マシンで仕上げるシリーズを、手軽に体験できるチャンスです。ラインナップには、みずみずしい「すいかスムージー」（